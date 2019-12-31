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NASA будет искать вторую Землю: детали миссии

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NASA будет искать вторую Землю / Unsplash

Несмотря на грандиозные планы Илона Маска по колонизации Марса, условия на этой планете не подходят для нормальной жизни людей. Ученые считают, что во Вселенной существуют планеты, которые по условиям похожи на Землю, и в NASA планируют их отыскать.

Что известно о новом проекте

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Амбициозный проект получил название Habitable Exoplanet Observatory, или HabEx, сообщает ресурс SCI.News.

По характеристикам телескоп, с помощью которого будут искать похожие на Землю планеты, можно сравнить с космической обсерваторией Hubble. Однако новая модель получила зеркало большего диаметра – 4 метра против 2,4 у предшественника.

Новинка также оснащена складным "зонтиком", который позволяет фиксировать тусклое свечение отдаленных небесных тел, блокируя излучение близких объектов.


Концепт телескопа HabEx

Как это будет работать

Главная цель проекта – поиск ближайших пригодных для жизни или обитаемых планет. Для этого телескоп будет отслеживать наличие воды или углекислого газа на поверхности объектов, вращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце.

Устройство также будет создавать карты планетарных систем и исследовать их, отправлять фотографии, как Hubble, и изучать отдаленные части Вселенной в ультрафиолетовом спектре.

Дата реализации и стоимость

В лучшем случае HabEx отправится на поиски обитаемых планет в 2030 годах. По оценке создателей проекта, на его реализацию потребуется около 7 миллиардов долларов. Эту сумму планируется собрать за 10 лет, начиная с 2021 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно NASA Космос
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