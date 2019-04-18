NASA запустило ракету с украинскими компонентами: фото и видео
В ночь на 18 апреля американский ракетоноситель среднего класса Antares с космическим кораблем Cygnus запустили в космос. На борту корабля находился груз для МКС.
Как сообщили в Государственном космическом агентстве Украины, элементы первой ступени ракетоносителя Antares изготовили в Днепре на предприятии "Южное". Их производством занимается предприятие "Южмаш".
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Кроме того, подготовка Antares к пуску, ее испытания проходили при участии украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное".
В рамках программы, украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты.
Что известно о миссии. Корабль Cygnus должен стыковаться с МКС 19 апреля. На станцию должны доставить 3 450 килограммов груза для нужд экипажа и проведения научных экспериментов.
Кроме того, чтобы астронавты могли отпраздновали Пасху, на Cygnus находится 800 наборов продуктов питания. Грузовой корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля.
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