NASA запустило ракету с украинскими компонентами: фото и видео

В ночь на 18 апреля американский ракетоноситель среднего класса Antares с космическим кораблем Cygnus запустили в космос. На борту корабля находился груз для МКС.

Как сообщили в Государственном космическом агентстве Украины, элементы первой ступени ракетоносителя Antares изготовили в Днепре на предприятии "Южное". Их производством занимается предприятие "Южмаш".

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Кроме того, подготовка Antares к пуску, ее испытания проходили при участии украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное".

3-2-1… and we have LIFTOFF! @NorthropGrumman’s Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5u pic.twitter.com/cAvUjttzru — NASA (@NASA) 17 квітня 2019 р.

В рамках программы, украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты.

Что известно о миссии. Корабль Cygnus должен стыковаться с МКС 19 апреля. На станцию должны доставить 3 450 килограммов груза для нужд экипажа и проведения научных экспериментов.

Кроме того, чтобы астронавты могли отпраздновали Пасху, на Cygnus находится 800 наборов продуктов питания. Грузовой корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля.

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