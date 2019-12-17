Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года

Техно 24 продолжает суммировать 2019 год. Решили собрать для вас смартфоны, которые удивили мир новаторством и экстравагантностью. Уверяем, цена некоторых может шокировать.

Кого в 2019 году удивишь двойной или тройной камерой, безрамочным дисплеем и беспроводной зарядкой? Это обычные вещи, которые есть, наверное, у вас или вашего соседа. А вот гибкий экран, камера, которая вращается или складывается, смартфон-сплошной экран – именно то, что обязательно привлечет ваш, и признаемся, наш взгляд.

Итоги: "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019

Начнем сгибких смартфонов, что складываются, которых в 2019 году представили несколько.

Samsung Galaxy Fold

"Мы не просто изменили форму смартфона. Мы создали будущее" – именно такой амбициозный лозунг использовали в промо Samsung Galaxy Fold в Украине.

Представили смартфон в феврале и планировали выпустить весной. Однако, решили подождать до осени, чтобы окончательно доработать все недостатки. А их было несколько – подробнее читайте здесь.

Выход этого смартфона сопровождался скандалами – у нескольких журналистов, которым дали тестировать прибор, он сломался в первые дни.

Смартфон сначала вообще не планировали выпускать в продажу в Украине. Однако потом передумали, и 4 декабря в Киеве состоялась официальная презентация. Сейчас доступен предварительный заказ, а в продажу новинка поступит 21 декабря.

Смотрите официальный проморолик Samsung Galaxy Fold

Характеристики

В сложенном виде Galaxy Fold напоминает обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. И он трансформируется в полноценный планшет с диагональю 7,3 дюйма.

Плюс такого большого экрана – многозадачность: могут быть открыты сразу 3 окна. Поэтому можно играть в игру и переписываться в чате.



Galaxy Fold имеет две батареи / фото: ixbt

Емкость аккумулятора составляет 4380 мА-ч и состоит из двух батарей.

Galaxy Fold работает на топовом 8-ядерном процессоре Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ встроенной памяти.

Цена в Украине

Стоимость Galaxy Fold составляет 57 тысяч гривен. Это на 11 тысяч гривен дороже, чем топовая версия нового iPhone 11 Pro Max (с 512 ГБ памяти).

Подробнее: Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold можно в Украине: цена шокирует

HUAWEI Mate X

Huawei Mate X, как и Samsung Galaxy Fold официально представили в феврале этого года. И так же, как и корейского "коллегу" из-за ряда недоработок задержали перед выходом на рынок.

Сначала Mate X должен был выглядеть как Galaxy Fold, однако конечный вариант несколько отличается от самсунговского. Сам гендиректор китайской компании Ричард Ю признался, что его компания создала прототип сложного телефона, похожего на Samsung Galaxy Fold, но потом "уничтожила его", потому что "он был очень плохим".



Большой экран Mate X разворачивается наружу / фото: akket

Huawei Mate X и мороз

Владельцы Huawei Mate X обнаружили, что среди указаний относительно эксплуатации смартфона есть одно необычное ограничение. Huawei предупредила пользователей, что устройство не стоит складывать при температурах ниже -5 градусов – в привычных зимних условиях даже для Китая.

Вот так получилось: затянули релиз, работали над недостатками, впрочем все равно не доработали.

Подробнее: В Huawei нашли решение одной из главных проблем гибких смартфонов

Характеристики

Экран Huawei Mate X в сложенном состоянии имеет размер 6,6 дюймов, в разложенном – 8 дюймов. С обратной стороны в сложенном состоянии дисплей меньше – с диагональю 6,39 дюйма. При этом элементы управления разместили именно на обратной стороне. Для разблокировки здесь есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Из разъемов предусмотрен USB Type-C на нижнем торце.



Для разблокировки Huawei Mate X использовали сканер отпечатков пальцев / фото: ubr

Аппаратной основой Huawei Mate X стал флагманский процессор Kirin 980, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения благодаря модему Balong 5000 со скоростью загрузки до 4,6 Мбит/с.

Huawei Mate X получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Цена

На официальном сайте гибкий смартфон можно приобрести за 16 999 юаней (это 2400 долларов или почти 60 тысяч гривен). Даже Galaxy Fold дешевле.

Escobar Fold 1 – телефон с именем наркобарона

Роберто Эскобар, родной брат всемирно известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил смартфон Escobar Fold 1.

Escobar Fold 1 является самым доступным гибким смартфоном 2019 года / фото: CNN.com

Характеристики смартфона

Новинка получила 7,8-дюймовый AMOLED-дисплей, разрешение которого Full HD+. Владелец гаджета может сложить его пополам согнув дисплей, при этом по середине остается значительное пространство. Он несколько напоминает меха аккордеона.

Работает Escobar Fold 1 на процессоре Snapdragon 8150 с 6 ГБ оперативной памяти. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 4000 мА-ч с поддержкой скоростной зарядки.

Цена

Стоит Escobar Fold 1 значительно дешевле, чем предыдущие два смартфона – всего 349 долларов, что фактически делает его доступным мобильным устройством со сложным экраном.

Хотя Роберто Эскобар известен своими выдумками. Поэтому существует ли такой смартфон вообще – это вопрос. Поэтому слишком надеяться на эту разработку не стоит.

Xiaomi Mi MIX Alpha – заоблачные 108 Мп и цена

Xiaomi Mi Mix Alpha – это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне. Экран полностью лишен вырезов и отверстий. Динамик ему просто не нужен за счет проводимости звука.

Разрешение модуля камеры составляет 108 Мп.



Mi Mix Alpha – это почти сплошной экран

Характеристики

Mi Mix Alpha получил флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор емкостью 4050 мА-ч. Смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G.



На экране Xiaomi Mi Mix Alpha нет отверстий и вырезов

Заявленная цена во время презентации была 2 830 долларов (около 69 тысяч гривен).

Узнайте, как снимает его 108-мегапиксельная камера

И хотя в компании не назвали точную дату старта продаж новинки, но на некоторых китайских сайтах уже можно приобрести революционный смартфон. Точнее, оформить его предварительный заказ.

Смотрите официальное промо Mi Mix Alpha

Цена предзаказа шокирует

Известный китайский онлайновый магазин Tmall.com уже сейчас предлагает приобрести смартфон. И здесь его цена действительно шокирует. Ресурс предлагает приобрести новинку за 999 999 юаней – это 140 тысяч долларов или 3.5 миллиона гривен.

Дата анонса и цена будущей новинки производителем не объявлены.

Asus ZenFone 6

Особенностью Asus ZenFone 6 стала камера, которую можно вращать. То есть эта камера может быть одновременно и основной, и фронтальной. Камеру разместили в специальном модуле, который вращается.



Asus ZenFone 6 с камерой, которая вращается / фото: technoguideа

Характеристики

Смартфон Asus ZenFone 6 работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц. В Украине будет доступна конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Смартфон получил безрамочный дисплей NanoEdge диагональю 6,4 дюйма. Благодаря оригинальному решению относительно камеры, экран Asus ZenFone 6 занимает 92% всей передней панели.



Камера может автоматически исправлять искажения / фото: iguides

Относительно камеры, то она состоит из 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586 с апертурой f/1,79 и 13-мегапиксельного модуля с системой фазового автофокуса углом обзора 125 градусов и системой автоматического исправления искажений.

Камера может сделать автопанораму и режим отслеживания движений для видеосъемки объектов в динамике. Также камера получила улучшенный режим HDR + Enhanced для получения ярких фотографий при дневном свете, и режим ночной съемки (Super Night).

Цена

Asus ZenFone 6 можно приобрести в Украине. Его стоимость от 14 999 гривен.

OnePlus 7 Pro

Всю первую партию смартфонов этой модели раскупили всего за минуту со старта продаж. За эту минуту компания заработала миллиард юаней (около 144 миллионов долларов).

В чем особенность?



Камеру OnePlus 7 Pro признают одной из лучших на рынке / фото: androidpolice

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Смартфон оснащен Fluid OLED-дисплеем без всякого отверстия или дыры, а фронтальная камера выдвигается с помощью специальной конструкции.

Характеристики

Основная камера имеет три модуля: основной модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.



OnePlus 7 Pro получил выдвижную селфи-камеру / фото: android.teeech

Цена

Стоимость модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет от 18 999 гривен. А топовая версия с 12 + 256 ГБ оценена в 800 евро (24 тысячи гривен).

Motorola RAZR

В 2019 году в Motorola решили перевыпустить свою культовую модель Motorola RAZR. Обновленная версия RAZR сохранила классический дизайн раскладного телефона.



Motorola оживляет забытую модель-"жабку"/ фото: 3Dnews

Особенность

Устройство складывается сверху вниз, как классическая раскладушка. Это принципиально отличается от Galaxy Fold, который закрывается слева направо или справа налево. Также Motorola разработала дисплей с подвижной металлической опорой, который должен добавить устройству прочности.



Motorola RAZR 2019 – модернизированная легенда / фото: 3Dnews

Характеристики

Новинка получила новый шарнир, который Motorola называет "Flex View". Устройство имеет 6,6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9.

Работает Motorola на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет только один модуль – с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мА-ч.

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Цена

Новую версию Motorola RAZR оценили в 1 499 долларов (37 500 гривен). Смартфон поступит в продажу в январе 2020 года.

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