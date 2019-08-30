Не iPhone XI: известное название новой линейки смартфонов Apple

Корпорация Apple только готовится к презентации новых iPhone, а в сети уже появились первые детали относительно названия модельного ряда смартфонов компании. Источником новой утечки стал китайский производитель аксессуаров, который выпустил чехлы на iPhone еще до их официального релиза.

В китайской социальной сети Weibo появились снимки ассортимента розничного магазина Huaqiang North в Шэньчжэне, сообщает Mydrivers.

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Как будут называться новые iPhone? На фотографиях четко видно вырез под квадратный модуль основной камеры, которой, по имеющейся информации, будут оснащены новые iPhone.

Примечательно, что на чехлах указаны и названия неанонсированных моделей: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По слухам, новинки Apple поступят в продажу именно под такими названиями.



Чехлы на новые iPhone 11

Стоит отметить и наличие значительного ассортимента цветов, что косвенно указывает на планы компании представить новинки в различных цветовых решениях.



Apple представит iPhone 11 уже 10 сентября

Дата презентации iPhone 11. Заметим, традиционная осенняя презентация Apple состоится 10 сентября в театре имени Стива Джобса (Купертино, США) в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

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