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Опасный коронавирус испортил планы компании Huawei

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Коронавирус испортил планы компании Huawei / thebrandage.com

Китайская корпорация Huawei заявила, что вынуждена отложить свою крупнейшую ежегодную конференцию разработчиков HDC.Cloud. Причиной стал смертельный коронавирус, который вызвал тревогу не только в Китае, но и во всем мире.

Об этом сказано на официальном сайте Huawei.

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Событие под названием HDC.Cloud 2020 года изначально планировали провести в Шэньчжэне с 11 по 12 февраля 2020 года. Однако, из-за вспышки вируса конференцию пришлось перенести. Новая дата – 27-28 марта 2020 года.

Huawei
Huawei вынуждена перенести выставку

Влияние вируса на бизнес

Это не единственная компания, пострадавшая из-за вспышки вируса. К примеру, акции Louis Vuitton упали на 1,1% на фоне опасений, что вспышка нового коронавируса в Китае негативно повлияет на туризм и продажи их продукции. В результате владелец бренда Бернар Арно потерял позицию самого богатого человека мира.

Кроме того, многие компании, работающие в Китае, предупреждают своих сотрудников о необходимости проявлять осторожность при передвижении на открытом воздухе. Регион Ухань, где сначала зафиксировали вирус, находится на карантине: 11 миллионам людей запрещено покидать регион.

Что известно о коронавирусе?Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако. Впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США, Британию, в России зафиксировали два подозрения на болезнь.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV. Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно IT-бизнес Новости Техно Пневмония в Китае 2020 Huawei
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