Ненадежная защита: сканер отпечатков пальцев в смартфонах можно с легкостью обмануть

39 Читати новину українською
Нашли способ обмануть сканер отпечатков пальцев в смартфонах
Нашли способ обмануть сканер отпечатков пальцев в смартфонах / Фото из открытых источников

Специалисты по сетевой безопасности из Нью-Йоркского университета нашли способ обойти защиту любого смартфона, который имеет сканер отпечатков пальцев. Эксперты разработали отмычку, которая способна обмануть биометрические системы идентификации.

Об этом говорится в статье, опубликованной на arxiv.org.

Читайте также: Ваши деньги в опасности: большинство банкоматов оказались уязвимыми

Результаты исследования показали, что сканер отпечатков пальцев иногда может принимать чужой рисунок на пальце, считая что это владелец смартфона. На самом деле, происходит это не так часто – в 1 из 1000 случаев. Однако исследователи обнаружили, что этот показатель можно снизить до 1 случая из 5. Кроме того, они обнаружили, что отпечатки пальцев могут быть искусственно созданы с использованием машинного обучения и использоваться для обмана систем аутентификации.

Принцип роботи сканера відбитків пальців

Принцип работы сканера отпечатков пальцев

Эксперты установили, что датчики сканируют изображения отпечатков пальцев частично – только в точках непосредственного контакта. Таким образом, вероятность того, что будут выявлены частичные совпадения отпечатков, существенно увеличивается.

Сейчас подобные системы используются в более чем 50% смартфонов, произведенных в 2017 году, включая iPhone 8. В 2019 количество смартфонов с подобным недостатком увеличится до 71%, что также увеличит риск взлома смартфона.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Кибербезопасность
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
23 ноября 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
669
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
22 ноября 21:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
167
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
22 ноября 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
6502
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
21 ноября 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
738
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
481
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
294
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук