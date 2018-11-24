Ненадежная защита: сканер отпечатков пальцев в смартфонах можно с легкостью обмануть

Специалисты по сетевой безопасности из Нью-Йоркского университета нашли способ обойти защиту любого смартфона, который имеет сканер отпечатков пальцев. Эксперты разработали отмычку, которая способна обмануть биометрические системы идентификации.

Об этом говорится в статье, опубликованной на arxiv.org.

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Результаты исследования показали, что сканер отпечатков пальцев иногда может принимать чужой рисунок на пальце, считая что это владелец смартфона. На самом деле, происходит это не так часто – в 1 из 1000 случаев. Однако исследователи обнаружили, что этот показатель можно снизить до 1 случая из 5. Кроме того, они обнаружили, что отпечатки пальцев могут быть искусственно созданы с использованием машинного обучения и использоваться для обмана систем аутентификации.

Принцип работы сканера отпечатков пальцев

Эксперты установили, что датчики сканируют изображения отпечатков пальцев частично – только в точках непосредственного контакта. Таким образом, вероятность того, что будут выявлены частичные совпадения отпечатков, существенно увеличивается.

Сейчас подобные системы используются в более чем 50% смартфонов, произведенных в 2017 году, включая iPhone 8. В 2019 количество смартфонов с подобным недостатком увеличится до 71%, что также увеличит риск взлома смартфона.

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