Неожиданное заявление ученых: компьютерные игры положительно влияют на мозг

Оказывается, играть в компьютерные игры, это уже не такое расточение времени. По крайней мере, в этом убеждают ученые из Австралии и Китая. Они установили, что мозг геймеров имеет больше серого вещества.

Об этом пишет Science Alert.

Также у фанатов игр заметили улучшение когнитивного контроля и координации движений рук и глаз. Эти изменения ученые зафиксировали с помощью МРТ.

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Ученые из Университета электронной науки и технологий Китая и Университета Маккуори в Сиднее провели функциональное сканирование мозга 27 добровольцев, которые играют в игры DOTA2 и League of Legends. В результате выяснили, что у игроков с опытом больше серого вещества в мозге, а также лучше развиты некоторые отделы мозга.

Поэтому исследователи предполагают, что привычка играть в видеоигры может увеличить объем серого вещества и связность между сетями в определенных областях мозга.

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