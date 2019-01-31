Nokia выпустит еще один кнопочный телефон: какие его характеристики

Бренд Nokia, который принадлежит компании HMD Global, готовит к выходу новый кнопочный телефон. Его должны представить во время MWC 2019 Барселоне.

Как пишет gizmochina, новинку представят 24 февраля вместе с долгожданным флагманским смартфоном Nokia 9 и смарфтон Nokia 6.2.

Новое кнопочное устройство от Nokia заметили в базе данных TENAA (китайское сертификационное агентство). Он оснащен TFT-дисплеем с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240x300 точек.

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Также устройство получило 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Телефон поддерживает microSD, поэтому хранилище можно расширить до 32 ГБ.

Nokia TA-1139 получил батарею емкостью 1020 мач. Но этого достаточно, чтобы устройство работало на одном заряде около недели. Телефон оснащен одной камерой с разрешением 3 Мп.

Он будет доступен в красном, сером и черном цветах. О его цене пока ничего неизвестно.

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