Одним из слабых мест современных смартфонов является автономность. Ученые со всего мира работают над новыми типами аккумуляторов, которые позволят мобильным гаджетам работать в разы дольше, но пока до их появления еще слишком долго. Сингапурские исследователи пошли другим путем, решив увеличить время работы смартфонов благодаря снижению расхода энергии.

Разработанная специалистами из Национального университета Сингапура методика обещает снизить на целых 80% количество энергии, потребляемой во время передачи данных, рассказывает techradar.

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Что это значит

Это означает, что с новой технологией смартфоны будут использовать в пять раз меньше энергии при обмене информацией непосредственно внутри устройства или "через воздух".

Контроль за потреблением осуществляется путем динамического регулирования амплитуды передаваемого сигнала. Таким образом, для критически важных задач будут применяться стандартные алгоритмы, в то время как в большинстве случаев программа сможет обеспечить низкое энергопотребление и максимальную эффективность.

Дополнительно устройства могут оснастить компьютерным зрением на основе камер со сверхнизким энергопотреблением. Камеры будут работать постоянно, самостоятельно принимая решение о необходимости снижения уровня энергопотребления или его повышения.

Например, когда во время воспроизведения видео пользователь отходит от экрана или отводит глаза, система сможет понижать качество картинки и делать дисплей менее ярким. О сроках реализации подобной технологии пока ничего не известно.