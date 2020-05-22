Новое поколение Xiaomi Mi Band 5: что известно о будущей новинке

Если коронавирусный кризис не испортит планы Xiaomi, то уже летом мы увидим новую версию популярного фитнес-трекера Mi Band 5. Очевидно, что производитель активно работает над новинкой, ведь в сеть просочились некоторые детали.

Как передает tizenhelp.com, официальных данных о будущей новинке очень мало. Однако, инсайдеры сообщили несколько ключевых функций и возможностей будущего фитнес-трекера.

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Что известно

Mi Band 5 получит цветной дисплей, на котором отображается время, дата, уровень сердцебиения, а также количество пройденных шагов. Также инсайдеры предполагают, что пользователи смогут самостоятельно выбирать стиль циферблата. Это можно будет сделать через приложение на смартфоне.

Также трекеру приписывают очень популярную на рынке функцию по отслеживанию уровня насыщения крови кислородом. Новинка может получить функцию мониторинга менструального цикла. Кроме того, некоторые инсайдеры уверяют, что фитнес-часы будут поддерживать виртуального помощника Amazon Alexa.

Конечно, Mi Band 5 будет поддерживать много спортивных режимов для отслеживания физической активности во время занятий спортом. Много вариантов реализовано в предыдущих вариантах трекера, вроде езды на велосипеде, плавания, бега и тому подобное.

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Цена

О цене – пока никакой информации нет. Но можем предположить, что она не будет превышать цену его предшественника Mi Band 4, который на старте продаж стоил в Украине 1300 гривен.