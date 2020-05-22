Новый смартфон Meizu 17 Pro оказался дороже iPhone 11 Pro Max
Китайская компания Meizu выпустила специальную версию своего нового флагмана. Это коллекционная версия Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition. Интересно, что именно этот смартфон стал самым дорогим смартфоном в истории Meizu.
Как пишет Gizchina, этот коллекционный Meizu 17 Pro обойдется пользователю дороже, чем iPhone 11 Pro Max.
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Чем уникален
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition разработали в сотрудничестве с известным китайским производителем керамики Hsiao Fang. Благодаря этому новинка получила специальный цвет – белый с небесно-голубым отливом.
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition будут продавать с пиалой / megaobzor.com
Сама задняя панель изготовлена из керамики. Это цвет редкой керамики – вид китайской глиняной посуды династии Сун. Интересно, что со временем панель смартфон будет меняться, как у настоящей керамики, в том числе по кромкам корпуса и вокруг камеры будет проступать коричневая основа.
На панели аппарата разместили автограф дизайнера. В комплект также входит настоящая пиала для чая.
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Цена
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition поступит в продажу только в одном варианте памяти – 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Его стоимость составляет 1400 долларов. Для сравнения, iPhone 11 Pro Max на китайском рынке оценили в 1344 долларов.
Коллекционный флагман от Meizu поступит в продажу в Китае 25 мая. Что касается международного рынка – информации пока нет.