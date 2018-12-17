Новый Huawei P30 получит дизайн, как у дешевых смартфонов Xiaomi
В сети появились новые подробности о будущих флагманских смартфонах Huawei P30 и P30 Pro, которые компания пока не представила официально. Фото чехлов на новинку опубликовал ресурс SlashLeaks, который специализируется на сборе разнообразных истоков.
Об этом сообщает Ferra.
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Отметим, что на некоторых изображениях показаны и сами смартфоны. В дизайне задней стороны смартфонов неуловимо проскальзывают черты бюджетных моделей Xiaomi, например, Redmi Note 5.
Xiaomi Redmi Note 5
Чехол нового смартфона Huawei P30
Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 Pro получит даже не тройной, а четыре модуля основной камеры и мощная вспышка сбоку. А его "младший брат" – Huawei P30 – получит тройной модуль основной камеры.
Huawei P30 получит тройную основную камеру
Если ранее сообщалось об экране с точечным вырезом под фронтальную камеру, то потом информаторы склонились к каплевидному вырезу.
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