Новый iPhone Pro 11 Max: обнародовали цену в Украине

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Новый iPhone Pro 11 Max: цена в Украине
Новый iPhone Pro 11 Max: цена в Украине / wylsa.com

Во время осенней презентации Apple 2019 компания представила три новых смартфона из линейки iPhone 11. Некоторые украинские ритейлеры уже обнародовали цену на новинку и открыли предзаказ на новые iPhone.

Так, интернет-магазин estore.ua обнародовал такие цены на новый iPhone Pro 11 Max:

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  1. iPhone Pro 11 Max с 64 ГБ встроенной памяти стоит 34 990 гривен;
  2. iPhone Pro 11 Max с 256 ГБ памяти оценен в 39 990 гривен;
  3. iPhone Pro 11 Max с объемом флэш-памяти стоит 45 990 гривен;

iPhone Pro 11 Max
Цена iPhone Pro 11 Max в Украине

При этом другой-интернет-магазин "Цитрус" предварительно называет другие цены:

  1. Цена iPhone 11 стартует от 23 999 гривен (цена в США 699 долларов или 17 400 гривен)
  2. Стоимость iPhone 11 Pro начинается от 34 999 гривен (рекомендованная цена в США – 999 долларов или 25 000 гривен)
  3. iPhone Pro 11 Max от 37 999 гривен (в США – от 1099 долларов или 27400 гривен).

По предварительным данным, новинки появятся в продаже в Украине в начале октября. Точной даты пока не называют.

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Теги: Новости Техно iPhone iPhone 11 Apple Техно Смартфоны
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