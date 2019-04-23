Новый iPhone таки получит 5G: прогноз эксперта

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Новый iPhone таки получит 5G
Новый iPhone таки получит 5G / Фото из открытых источников

Новое поколение iPhone получат поддержку технологии 5G. Однако, это случится не в этом году. Об этом говорит аналитик Мин-Чи Куо, известный своими прогнозами о продукции компании Apple.

Как пишет MacRumors, технология 5G появится в продукции Apple не ранее 2020 года.

Как предполагает Мин-Чи Куо, после того, как конфликт между Apple и Qualcomm был урегулирован, компания сможет выпустить смартфоны с поддержкой 5G. И инженеры не смогут внедрить ее в новинках, представят осенью этого года.

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Также Мин-Чи Куо предполагает, что ряд заказов на модемы 5G выполнит компания Samsung.

Что от этого Apple. Как известно купертиновцы заявили о снижении продаж своих смартфонов. Из-за этого даже разгорелся конфликт между руководством компании и инвесторами – последние подали на Apple в суд. Поэтому аналитик считает, что поддержка 5G сумеет положительно повлиять на продажи iPhone.

Кстати, главные конкуренты Apple – Samsung и Huawei, а также другие популярные китайские бренды, выпускают смартфоны с поддержкой 5G еще с конца 2018 года. Поэтому добавить эту функцию в iPhone для Apple крайне важно.

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Теги: Техно 5G Apple iPhone Смартфоны
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