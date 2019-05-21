Новый смартфон Samsung Galaxy S11 получит скрытую селфи-камеру

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представили всего несколько месяцев назад. А в сети уже начали появляться слухи о предстоящей новинке - Samsung Galaxy S11.

В частности, появилась интересная информация о фронтальной камере. Инсайдеры называют ее” скрытой камерой", или исчезающей, передает GizChina.

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Как она будет выглядеть. По данным источника, селфи-камера обычно будет незаметна на экране. Она будет появляться только тогда, когда пользователь будет делать селфі. Таким образом производителю удастся сделать экран действительно безрамочным и устранит любые выступы или отверстия.

Как известно, фронтальная камера в Galaxy S10 выглядит как “дырка” в экране, она хоть и небольшая, но ее видно постоянно.

При этом уже в марте вице-президент подразделения Samsung Mobile Communication R&D Group Display Ян Бюнг-Дук пообещал, что подобных скрытых камер и датчиков в экране не стоит ожидать уже в Samsung Galaxy S11.

Изменится и название. Кстати, Galaxy S11 может получить совершенно другое название, ведь Samsung думает над новыми принципами именования флагманов. Пока новинка имеет внутреннее кодовое название Picasso. Но такое имя у смартфона будет лишь на период разработки.

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