Новым директором Киевстара стал Александр Комаров: что о нем известно

Мобильный оператор Киевстар официально возглавил Александр Комаров. Последние несколько месяцев он был исполняющим обязанности президента компании.

Об этом пишет LIGA.net.

На должность Комаров перешел в июле этого года, когда пост покинул Петр Чернышов. Все это время Комаров совмещал эту должность с работой СЕО Beeline Казахстан.

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"Я уверен, что Киевстар будет не только удерживать позицию лидера, но и устанавливать новые, высокие стандарты инноваций и обслуживания клиентов в будущем", – заявил новый глава.

Что известно об Александре Комарове

Александр Комаров родился в Киеве. Он учился в Киевском КПИ. А по окончанию работал в украинском рекламном секторе и возглавлял несколько рекламных холдингов.

С 2013 года работал в компании Beeline Казахстан. Ранее Комаров заявлял, что когда официально возглавит пост директора, то покинет работу в Казахстане.

"Украина – это то место, где я родился и начал свою карьеру, поэтому я невероятно горжусь возможностью вернуться в Киевстар в качестве президента на постоянной основе", – сказал Комаров.

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