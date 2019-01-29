Nubia на MWC 2019 представит новый девайс с гибким дисплеем

Генеральный директор компании Nubia Ни Фей сообщил, что бренд представит новый вариант использования гибких дисплеев. Новинку представят уже в феврале на Mobile World Congress 2019, которая пройдет в Барселоне.

Глава Nubia отметил, что решение компании будет отличаться от того, что уже показали Xiaomi и Royole, сообщает iGeekPhone.

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Несколько месяцев назад на IFA 2018 Nubia продемонстрировала первый прототип смартфона будущего под названием Nubia Alpha. По мнению инженеров бренда, в перспективе на смену традиционным устройствам придут браслеты с гибким экраном.

Что Nubia представит на MWC 2019? По словам Ни Фея, на MWC 2019 они покажут новый гибкий гаджет, который будет предназначен для ношения на запястье, как и представленный ранее прототип "альфы". Глава также отметил, что проведенные Nubia исследования пожеланий пользователей обнаружили, что гибкий экран максимально гармонично и практически выглядит именно на руке.

Демонстарация Nubia Alpha – смотрите видео

Ранее Nubia заявила, что в перспективе планирует выпустить Nubia Alpha в массовое производство. Вероятно, на MWC 2019 компания может показать коммерческий вариант этого устройства.

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