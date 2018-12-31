NVIDIA GeForce RTX 2060: компания подтвердила характеристики видеокарты

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Официальные характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060
Официальные характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 / Фото из свободных источников

В сети появилась выдержка из официальной документации компании NVIDIA относительно новой видеокарты GeForce RTX 2060, которую пока не представили официально. К слову, в интернете появилось уже немало слухов относительно нового видеоадаптера "зеленого" чипмейкера.

Официальные характеристики опубликовал ресурс VideoCardz.

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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 оснащается графическим чипом TU106-300 с 1920 ядрами CUDA, 240 тензорными ядрами и 30 RT-ядрами для аппаратного трассировки лучей, 120 блоками текстурирования и 48 блоками растровых операций. Базовая частота составляет 1365 МГц, а в разогнанном режиме – 1680 МГц. Также предусмотрено 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. А TDP нового видеоадаптера достигает 160 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 2060
Характеристики и цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060

К слову, NVIDIA GeForce RTX 2060 станет самой простой и доступной моделью в серии видеокарт на базе новой архитектуры Turing. Она придет на смену модели GTX 1060 с архитектурой Pascal. При этом по производительности ее можно будет сравнить с GeForce GTX 1070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 2060
Дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060

Официальный дебют NVIDIA GeForce RTX 2060 ожидается 7 января, к выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. Цена на нее составит 349 долларов (около 9700 гривен). Продажи новой видеокарты начнутся уже 15 января. А в комплекте с GeForce RTX 2060 будут идти бесплатные игры – Battlefield V или Anthem.

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Теги: Техно Цены Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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