NVIDIA может представить "супер-флагман" – видеокарту GeForce RTX 2080 Ti

Компания FinalWire – разработчик информационно-диагностической утилиты Aida64 – недавно опубликовала список нововведений в свежей версии приложения. Именно в этом списке упоминается графический адаптер NVIDIA GeForce RTX T10-8 на базе видеоядра TU102, что наводит на мысль о подготовке "зелеными" видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Super.

Вероятность выпуска. Как сообщает Overclockers, представители NVIDIA отрицают намерения выпустить замену для нынешней GeForce RTX 2080 Ti, которая использует урезанную версию графического процессора TU102 в конфигурации с 4352 ядрами CUDA.

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Физически данный GPU содержит 4608 ядер, а его полноценный вариант является основой ускорителей Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000 и Titan RTX.

Вероятны характеристики новой видеокарты. В теории, GeForce RTX 2080 Ti Super по уровню игровой производительности немного ограничена Titan RTX, довольствуясь при этом меньшим объемом видеобуфера (11 или 12 ГБ против 24 ГБ у "Титана"). Кроме того, для "Super-флагмана" NVIDIA может использовать скоростные чипы GDDR6, аналогичные тем, что применяются в GeForce RTX 2080 Super.

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