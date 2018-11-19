NVIDIA выпустит видеокарты среднего уровня на архитектуре Turing

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NVIDIA выпустит видеокарты среднего уровня на архитектуре Turing
NVIDIA выпустит видеокарты среднего уровня на архитектуре Turing / Фото из свободных источников

Сейчас модельный ряд графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 20 серии представлен только тремя адаптерами, которые далеко не всем по карману. Поэтому многие гаймеры ожидают релиза более доступных решений, которым может стать видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060.

Об этом сообщает Tom's Hardware.

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В сети уже появлялась информация, что видеокарты моложе GeForce RTX 2070 будут представлять "рефреш" уже знакомых моделей на архитектуре Pascal. Компания пока не спешит проводить любые новости, но, как заверил глава NVIDIA Женьсюнь Хуан на последней конференции для инвесторов, новые ускорители будут использовать графические процессоры Turing.

Особенности архитекртуры NVIDIA Turing

Можно предположить, что в основу правопреемницы GeForce GTX 1060 ляжет урезанная версия видеоядра TU106, полноценный вариант которого используется в GeForce RTX 2070. В результате новинка вероятно получит урезанную до 192 бит шину памяти, что позволит ей работать с 6 ГБ GDDR6. А также меньшее количество функциональных блоков, в том числе полностью деактивированные ядра RT (Ray Tracing).

Отметим, что представители NVIDIA называют GeForce RTX 2070 "входным билетом" в мир трассировки лучей.

Схема ядра NVIDIA TU106
Схема ядра NVIDIA TU106

Что касается сроков выхода гипотетической GeForce GTX 2060, то ее анонса не стоит ждать раньше второго квартала следующего года. Примерно в то время NVIDIA и ее партнеры должны избавиться от больших складских запасов середнеуровневых видеокарт Pascal, оставшиеся после "криптовалютной лихорадки".

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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