OnePlus7 Pro прошел тест на водонепроницаемость

Во время презентации OnePlus 7 Pro производитель упомянул много "фишек" новинки, таких, как: производительный процессор, качественную камеру и дисплей с высокой частотой обновления. Но одна из характеристик флагманского гаджета не упоминалась – степень его защищенности от воды.

Проверить смартфон на водостойкость решили блогеры: ролик с сеансом "подводного плавания" уже засветился на YouTube.

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Еще до релиза генеральный директор компании Пит Лау заявил, что OnePlus 7 Pro получит определенную защиту от попадания жидкости, несмотря на отсутствие сертификации по стандарту IP. Сразу после анонса устройства YouTube-блогер Мэттью Мониз решил проверить, насколько это утверждение соответствует действительности.

Смотрите тест на водонепроницаемость OnePlus:

Что случилось с телефоном. В ходе эксперимента флагман OnePlus поместили в емкость с водой на 30 минут. Несмотря на длительное погружение, аппарат не только сохранил работоспособность, но и не получил каких-либо заметных повреждений: обе камеры, дисплей и микрофон продолжили работать без сбоев. Пострадали только динамики телефона: при воспроизведении музыки слышны незначительные искажения.

Автор видео предупредил зрителей, что не рекомендует повторять его действия. По его словам, он просто хотел убедиться, что при случайном контакте с жидкостью смартфон при цене от 669 долларов не превратится в "кирпичик".

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