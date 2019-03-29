Определили лучший смартфон на рынке

Известная некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала обзор нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+. По итогам всех испытаний новинка южнокорейского производителя возглавила рейтинг смартфонов.

Consumer Reports проводит тесты в собственных лабораториях и основывается на отзывах реальных пользователей, отмечает 4PDA.

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Автономность. Во время тестирования автономности Samsung Galaxy S10+ продемонстрировал лучший результат среди всех смартфонов, которые были в Consumer Reports. Он проработал 39,5 часов, что на 8 часов больше по сравнению с Galaxy Note9.

Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10e с аккумулятором меньшей емкости также обошли прошлогодний смартпед, продемонстрировав 35,5 и 33,5 часа соответственно.

Видеообзор Samsung Galaxy S10 – смотрите видео

Для оценки времени автономной работы Consumer Reports применяет роботизированный палец, который запрограммирован на выполнение ряда задач и имитирует повседневное использование гаджета среднестатистического владельца смартфона. Робот просматривает веб-сайты, делает фотографии, передает видео, использует GPS-навигацию, делает звонки и время от времени отдыхает в режиме ожидания.

Надежность. Также Consumer Reports проверяет надежность смартфонов, помещая их в специальную вращающуюся металлическую камеру, где они падают 100 раз. Часто даже модели премиум-класса разбиваются в ходе этого теста, но Samsung Galaxy S10+ прошел его без каких-либо повреждений.

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Аналогичный результат был и у обычного Samsung Galaxy S10, а вот Galaxy S10e получил несколько царапин и вмятин. Для сравнения, прошлогодний Galaxy S9+ пережил первые 50 падений без проблем, но сломался во второй половине теста.

Камеры. По части камер эксперты Consumer Reports похвалили основные модули, особенно с широкоугольным объективом, а вот двойной фронтальной камерой Galaxy S10+ они остались не в восторге.



Samsung Galaxy S10+

Другие особенности. Среди других особенностей Samsung Galaxy S10+ специалисты отметили увеличенный дисплей, пидекранний сканер отпечатков пальцев и наличие в качестве альтернативы более доступного Galaxy S10e.

Отметим, что флагманы Samsung занимают первое место в рейтинге Consumer Report уже третий год подряд.

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