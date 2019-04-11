Основатель Xiaomi рассказал, куда потратит премию в 962 миллиона долларов

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Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь / tech.onliner.by

Основатель китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь недавно получил премию в размере более 962 миллионов долларов. Этот факт подтвердили в годовом отчете компании.

Ранее Лэй Цзюнь заявил, что намерен пожертвовать эту сумму на благотворительность. Об этом сообщили в South China Morning Post.

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К слову, из премии еще должны вычесть налоги, поэтому, она станет немного меньше. В компании отметили, что дали основателю Xiaomi такую премию за преданность делу. Кроме того, мужчина получит полноценную зарплату и дивиденды. Однако их точный размер Xiaomi не называет.

Лей Цзюнь
Лэй Цзюнь

Стоит заметить, компания Xiaomi со штаб-квартирой в Пекине стала четвертым крупнейшим производителем смартфонов в мире в 2018 году после южнокорейской Samsung и американской Apple и китайской Huawei.

 

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Теги: Гаджеты Техно Xiaomi Деньги
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