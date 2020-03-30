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Пандемический беспилотник: разработали дрон для поиска больных коронавирусом

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Дрон для поиска больных коронавирусом / newatlas.com

Ученые из университета Южной Австралии (UniSA) и работники канадской компании Draganfly Inc работают над созданием специальной платформы "Пандемический беспилотник". Это должен быть дрон, который будет заниматься поиском людей с признаками заболевания коронавирусом.

Команда UniSA работает над созданием компьютерных алгоритмов для дистанционного зондирования. В новом проекте зонд должен искать инфицированных людей и на основе собранных данных анализировать ситуацию насколько широко вирус охватил конкретный регион, передает newatlas.com.

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Как будет работать

Аппарат использует специальные датчики и "компьютерное зрение" для поиска людей с инфекционными респираторными заболеваниями, которые могут быть зараженными COVID-19.

Новый беспилотник сможет контролировать температуру, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Он также может выявить чихание и кашель. Причем он определяет те симптомы в толпе, а также в офисах, аэропортах, на круизных лайнерах и в домах престарелых.

Интересно, что технологии начали разрабатывать в 2017 году. Тогда главная идея была в том, чтобы использовать их в зонах стихийных бедствий.

"Теперь мы видим необходимость немедленного его использования, чтобы помочь спасти жизни в самой большой катастрофе в области здравоохранения, которую мир переживает за последние 100 лет", – глава команды UniSA Иаван Чаль.

Коронавирус в мире

Состоянию на 30 марта мире зафиксировали 725 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни более 34 041 человека. При этом 152 314 уже вылечились от недуга.

Что касается Украины, то по состоянию на утро лабораторно подтвердили 475 случаев заражения COVID-19. Десять человек погибли, и только 6 украинцев вылечились.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Разработки Новости Техно Техно Гаджеты
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