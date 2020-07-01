По прогнозам астрономов, 4 июля 2020 года продлится редкое и уникальное небесное явление, известное как парад планет. Объясняем, что же это за Парад, когда и как он будет происходить и как его увидеть.

Что такое парад планет?

Официального научного термина "парад планет" не существует, однако такое название широко используется в астрономии. Этим названием описывают астрономическое явление, которое происходит, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд в одной и той же области неба, как это видно наблюдателям на Земле.

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Очень скоро наблюдатели смогут стать свидетелями такого уникального парада планет. У них будет невероятный шанс увидеть все планеты за одну ночь. В начале месяца неуловимая планета Меркурий появится в утреннем небе. Блестящая Венера будет находиться рядом. Красный Марс, далекие Уран и Нептун, а также газовые гиганты Юпитер и Сатурн – все будут доступны для наблюдения. Даже тусклая карликовая планета Плутон предложит наблюдателям благоприятные условия для просмотра.

Типы планетных парадов различаются по количеству планет, которые участвуют:

Мини-планетный парад – 3 планеты.

Парад малых планет – 4 планеты.

Большой планетный парад – 5 или 6 планет.

Большой (полный) парад планет – все планеты Солнечной системы (+ иногда Плутон).

Мини-парады планет – это довольно частое событие. Три планеты могут наблюдаться одновременно в одной и той же части неба несколько раз в год.

Когда выстраиваются планеты Солнечной системы

Важно отметить, что планетарное выравнивание во время парада планет не следует воспринимать буквально. На самом деле они никогда не выравниваются по одной абсолютно прямой линии, как это обычно показано на рисунках. Поскольку планеты Солнечной системы не все идеально вращаются в одной плоскости и движутся по разным орбитам в трехмерном пространстве, они никогда не будут идеально выровнены.

Что посмотреть во время парада планет

Под выравниванием или парадом планет астрономы обычно имеют в виду, что планеты появятся в одной и той же части неба. Иногда расположение планет в небе напоминает линию, но это не всегда так. Чаще всего две или три планеты образуют линию в небе.

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Кроме того, многое зависит от точки созерцания. Когда планеты располагаются на одной стороне Солнца, они не обязательно находятся в одном и том же районе неба для наблюдателей с Земли. И, наоборот, когда планеты находятся в одной и той же части неба с точки зрения Земли, они не обязательно выровнены с точки зрения Солнца.

Какой парад планет ожидается 4 июля

По прогнозам, 4 июля 2020 года состоится редкий и уникальный парад планет. Все планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун плюс карликовая планета Плутон – выстроятся на одной стороне звезды одновременно. Это будет парад планет первого типа из трех, описанных выше. Состоится почти идеальное выравнивание, угол отклонения будет достаточно малым.

Последний парад планет такого типа произошел в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

Как увидеть парад планет

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью.

Уран с Нептуном находятся слишком далеко, и с такого расстояния невооруженным глазом их не видно. Сатурн, Юпитер и Марс будет видно в ночное время суток, а Венеру утром. Меркурий, в свою очередь, находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.

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Если бы у человека была возможность уйти от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то на таком расстоянии можно было бы наблюдать, как планеты группируются в одном направлении. К сожалению, рассчитывать на то, что с крыши, балкона или на открытой местности будет доступен парад планет в классическом понимании не стоит.

Стоит отметить, что планеты на небе движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Соответственно, у людей будет возможность наблюдать это явление около двух недель. Парад планет, в отличие от солнечных и лунных затмений, не происходит в точно указанное время.