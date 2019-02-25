Первая виртуальная женщина-ведущая заработала в Китае: как она выглядит

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Виртуальная ведущая Синь Сяомен
Виртуальная ведущая Синь Сяомен / hightech.plus

На китайском телевидении появилась первая в мире ведущая с искусственным интеллектом. Она работает в китайском агентстве новостей "Синьхуа".

Как пишет hightech.plus, киберведущая получила имя Синь Сяомен. Ее создала поисковая компания Sogou.

Новая ведущая будет освещать главные политические события в стране – ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и др.

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Какова судьба виртуального чоговика-ведущего. В ноябре прошлого года в этом же агентстве "Синьхуа" появился мужчина с искусственным интеллектом Чжан Чжао. До сегодняшнего дня он уже записал уже более 3400 новостных выпусков.

Однако, его работой зрители будут наслаждаться уже не долго. В компании уже подыскали ему замену – более совершенную версию ИИ-комментатора Синь Сяохао, который умеет вставать с места и жестикулировать.

Виртуальная ведущая на китайском ТВ

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Китай
Источник: 24 Канал
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