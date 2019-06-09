Первый в мире робот-художник покажет свои картины на выставке

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Первый в мире робот-художник покажет свои картины на выставке
Первый в мире робот-художник покажет свои картины на выставке / Dazed

Британским инженерам удалось создать первого в мире робота-художника, который похож на человека. Кроме того, разработчики организуют первую выставку такого необычного художника.

Дата и место проведения выставки. Как сообщает, выставка под названием "Необеспеченные фьючерсы" откроется 12 июня в Оксфорде.

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Что известно о роботе-художнике?
Ai-Da – первый в мире человекоподобный робот-художник, который организует собственную выставку полотен. Гуманоидная машина может ходить, отвечать на вопросы, используя реалистичную мимику, и самостоятельно держать карандаш или кисть.

Искусственный интеллект, названный в честь женщины-математика Ады Лавлейс, рисует портреты и концептуальные картины в жанре абстракционизма.

Как робот создает картины? Как утверждает Эйдан Меллер, организатор выставки, картины в стиле "разбитого света" Ai-Da создает, исходя из обучения на фотографиях разных представителей флоры и фауны.

Мы просто не можем предположить, что она будет делать, что она собирается творить, каков предел ее производительности,
– отметил владелец одной из британских художественных галерей Эйдан Меллер.

Цель выставки. Он надеется, что интерес, вызванный роботом, будет стимулировать общественный контроль над технологиями и особенно – над искусственным интеллектом.

Ai-Da
Выставка с работами Ai-Da пройдет 12 июня

Картины. Первые рисунки работа стали посвящением большим ученым, в том числе Аде Лавлейс, которая считается первым программистом в истории, и "отцу информатики" Алану Тьюрингу.

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Теги: робототехника Новости Техно Искусственный интеллект Техно Исскусство
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