Пиши, сколько душа пожелает: ученые создали многоразовую бумагу

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Теперь все можно переписать много раз
Теперь все можно переписать много раз / ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

В Китае ученые Фуцзянского педагогического университета разработали бумагу многоразового использования.

Писать на нем надо терморучкой или инфракрасным светом, говорится в статье Американского химического общества.

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Ваша "писанина" будет сохраняться до полугода, но от нее можно и быстро избавиться, просто охладив бумагу до -10 градусов по Цельсию. Холодильник вам в помощь.

Чудо-материал имеет три слоя: посередине – обычная бумага, сверху – термохромный слой, снизу – черный фототермический тонер. Последний и предоставляет бумаге "стиральные" возможности.

При комнатной температуре бумага имеет синий цвет, после нагрева (с помощью терморучки) растворитель переходит в жидкое состояние, из-за чего цветообразователь и проявитель распределяются, и бумага становится бесцветной.

Надпись на бумаге можно стереть, положив ее в холодильник

Теги: Техно Искусственный интеллект наука Китай
Источник: Техно
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