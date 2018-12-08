Пиши, сколько душа пожелает: ученые создали многоразовую бумагу

В Китае ученые Фуцзянского педагогического университета разработали бумагу многоразового использования.

Писать на нем надо терморучкой или инфракрасным светом, говорится в статье Американского химического общества.

Читайте также: Ученые смогли остановить старение

Ваша "писанина" будет сохраняться до полугода, но от нее можно и быстро избавиться, просто охладив бумагу до -10 градусов по Цельсию. Холодильник вам в помощь.

Чудо-материал имеет три слоя: посередине – обычная бумага, сверху – термохромный слой, снизу – черный фототермический тонер. Последний и предоставляет бумаге "стиральные" возможности.

При комнатной температуре бумага имеет синий цвет, после нагрева (с помощью терморучки) растворитель переходит в жидкое состояние, из-за чего цветообразователь и проявитель распределяются, и бумага становится бесцветной.

Надпись на бумаге можно стереть, положив ее в холодильник