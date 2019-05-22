Плохие новости для Huawei: их смартфоны отказались продавать в Японии

Операторы связи Японии отказываются выводить на рынок и продавать новые смартфоны производства компании Huawei. В частности, крупнейший мобильный оператор Японии NTT Docomo сообщил, что прекращает принимать предварительные заказы на новые флагманские смартфоны Huawei серии P30.

С аналогичным заявлением выступил оператор связи YMobile, который принадлежит SoftBank Corp, передает украинский "Интерфакс".

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Причиной они указывают ограничения в отношении Huawei, которые выдвинули Соединенные Штаты Америки.

Тревожный звонок из Британии. Тем временем британская телекоммуникационная компания BT Group, которая планирует запустить первую в стране сеть мобильной связи 5G, тоже отказывается предлагать клиентам смартфоны Huawei.

В компании пояснили, что их беспокоит неопределенность относительно того, сможет ли китайская компания использовать Android в будущем.

Оператор мобильной связи Британии EE предлагает потребителям смартфоны с технологией 5G от Samsung и OnePlus в рамках готовящегося запуска сети связи нового поколения.

При этом EE продолжит использовать оборудование Huawei для внедрения 5G-сетей связи.

Что известно о скандале с Huawei? Скандал между китайской компанией и властями США продолжается уже не первый месяц. Еще в декабре прошлого года в Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. Задержание произошло в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.



Позже Huawei обвинили в техническом шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Впоследствии Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Именно из-за этих санкций Google решила прекратить сотрудничество с Huawei.



Кроме смартфонов, Huawei является производителем оборудования для внедрения 5G, поэтому у США и Европы были определенные договоренности и контракты по этому поводу. Однако, после скандала, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с Huawei во внедрении 5G в Европе.

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