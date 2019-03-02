Почему беспроводные зарядки не эффективны

Производители уже представляют "беспроводное будущее", и уже есть телефоны, в которых нет порта для классической зарядки. Однако беспроводная подзарядка это удобно только в теории, а на практике эта технология вызвала восторг только у 29% пользователей.

Вот несколько причин, которые делают беспроводные зарядки непрактичными.

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Отсутствие единого стандарта

Производители, желая обогатиться, разработали ряд стандартов беспроводной зарядки, которые несовместимы друг с другом. Среди популярных сегодня технологий можно назвать Qi, AirFuel, NFMC, RF, Ultrasound. После того как Apple выбрала Qi, последнюю начали считать стандартом де-факто. Проводные зарядки сегодня стандартно используют USB.

Никакой экономии времени

Беспроводная подзарядка менее эффективна, а потому требует больше времени по сравнению с проводной. Большинство проводных адаптеров сегодня имеют мощность 12 Ватт, но беспроводные имеют лишь 7,5 или 10 Ватт. На время зарядки влияет точность размещения гаджета на коврике или подставке и наличие чехла. Специальные режимы быстрой беспроводной зарядки имеют ограниченную поддержку в гаджетах.

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Беспроводные ограничения в движении

С проводной зарядкой, даже если гаджет заряжается, им можно продолжать пользоваться и обладать определенной свободой передвижения – на расстоянии провода. Беспроводные технологии могут передавать энергию на расстояние в несколько сантиметров, поэтому заряжать девайс удастся, только если его не трогать. Невозможно или очень неудобно ответить на звонок, написать пост в соцсети, прислать ответ в мессенджере и т.п., ведь гаджет должен оставаться неподвижным.

Скрытый провод

Современные беспроводные технологии подзарядки не являются такими на самом деле. Они лишь прячут последние несколько сантиметров провода, которым подключается гаджет. От коврика или подставки идет обычный провод, который заканчивается сетевым адаптером. Сегодня только разрабатываются технологии, которые будут заряжать аппараты на большом расстоянии по принципу Wi-Fi.

"Кусачая" цена

За удовольствие положить гаджет на коврик и не пользоваться им, пока он не зарядится, надо платить большие деньги, если сравнить с ценой обычного сетевого адаптера. Самые доступные беспроводные зарядные станции стоят 15-30 долларов, более модные обойдутся в 60-100 долларов.

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