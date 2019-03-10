Подробные характеристики смартфона OnePlus 7 появились в сети

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Подробные характеристики смартфона OnePlus 7
Подробные характеристики смартфона OnePlus 7 / Slash Leaks

Во втором квартале, по данным инсайдеров, состоится презентация смартфона OnePlus 7. Не дожидаясь анонса флагмана, один из сетевых ритейлеров полностью рассекретил технические характеристики смартфона.

Характеристики. Как сообщает GSMArena, "сердцем" устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 855. В состав чипа входят 8 вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц. Обработкой графики занят мощный ускоритель Adreno 640.

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Объем оперативной памяти LGBPDDR4x достигает 12 ГБ. Вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 – 128 ГБ или 256 ГБ. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Дисплей и камеры. Экран размером 6,5 дюйма по диагонали защищен от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

OnePlus 7
Вероятное изображение OnePlus 7

Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля-перископа с 16-мегапиксельным сенсором. На задней части корпуса расположена тройная камера: ее конфигурация, если опубликованные данные верны, предусматривает использование датчиков с 48 Мп, 20 Мп и 5 Мп.

Цена. Что касается цены, то приводится цифра в 569 долларов (около 15 тысяч гривен), правда, не ясно, о каком объеме памяти идет речь.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Цены OnePlus
Источник: 24 Канал
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