Появилось приложение, показывающее создание Солнечной системы
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) совместно с Google Arts создали приложение, которое показывает создание Солнечной системы. Оно получило название Big Bang.
Так, с помощью приложения, пользователи смогут за 7 минут кратко узнать историю Солнечной системы, продолжительностью 13,8 миллиардов лет.
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"Можно стать свидетелем Большого взрыва, в тот момент, когда крошечное пятнышко, наполненное энергией, внезапно расширилось, породив пространство и время", – сказано в описании под видео.
Как оно работает. Приложение использует дополненную или смешанную реальность. Чтобы запустить приложение, нужно навести камеру смартфона на кулак, а потом разжать его ладонью вверх.
Как работает приложение Big Bang
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