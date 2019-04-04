Пользователи Apple iPad Pro (2018) столкнулись с неожиданными проблемами

После того, как Apple извинилась за проблемы с клавиатурой у MacBook, компания столкнулась с новым потоком жалоб. Пользователи жалуются на работу экрана и виртуальной клавиатуры планшетов iPad Pro 2017 и 2018 года выпуска.

В чем проблема? В частности, пользователи на форуме ресурса MacRumors и в сообществе Apple Support пишут о том, что планшеты iPad Pro не регистрируют касания, "лагают" при прокрутке и иногда не реагируют на нажатие клавиш при наборе текста.

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Например, владелец планшета iPad Pro стоимостью 1 749 долларов (около 47 200 гривен) с 1 ТБ флэш-памяти и 6 ГБ оперативной памяти, работает под управлением iOS 12.1.3, сообщил, что проблемы с экраном начались несколько недель назад.

Экран зависает. Это проявилось только в последние несколько недель, похоже, становится все хуже. Реагирует так, как если бы экран был очень грязным или мой палец не полностью касался экрана,

– написал пользователь под ником Codeseven на форуме MacRumors.

Другие "лаги". Еще один пользователь, владелец абсолютно нового 12,9-дюймового iPad Pro, рассказал, что отдельные кнопки виртуальной клавиатуры устройства не фиксируются, в частности, клавиша "o", которую нужно нажимать несколько раз, прежде чем нажатие будет зафиксировано в программе.

Какие проблемы в iPad Pro (2018) – смотрите видео

Пользователь попробовал восстановить заводские настройки, но это не помогло. Он вернул неисправный планшет в магазин Apple Store и получил новый 12,9-дюймовый iPad Pro. Однако новое устройство оказалось еще хуже.

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