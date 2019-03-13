Представили новую видеокарту AMD Radeon RX 560 XT: характеристики и цена

Компания Advanced Micro Devices представила новую видеокарту на архитектуре Polaris – Radeon RX 560 XT. Ускоритель построен на урезанной версии графического процессора Polaris 20 и будет продаваться только в Китае.

Как сообщает Overclockers, единственным AIB-партнером AMD, который наладил выпуск таких ускорителей, станет компания Sapphire Technology.

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Характеристики. В распоряжении AMD Radeon RX 560 XT есть 1792 потоковых процессора, 112 текстурных блоков (TMU) и 32 блока растеризации (ROP). Тактовые частоты GPU составляют от 973 до 1073 МГц в динамическом разгоне, номинальный TDP – 150 Вт.

Видеокарта оснащается 4 ГБ памяти GDDR5 с 256-битным интерфейсом и эффективной частотой 6,6 ГГц, что обеспечивает пропускную способность около 211 ГБ / с.



Характеристики AMD Radeon RX 560 XT

Цена. Как видно из характеристик, новинка должна занять нишу между AMD Radeon RX 560 и Radeon RX 570. Рекомендованная стоимость устройства пока не называется.

По мнению журналистов из AnandTech, видеокарта Radeon RX 560 XT будет предлагаться по цене около 150 долларов (ориентировочно 10 000 гривен).

Отметим, что AMD уже не в первый раз выпускает графический адаптер исключительно для китайского рынка, например, осенью дебютировала карта AMD Radeon RX 580 2048SP.

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