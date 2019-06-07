Представили новый бюджетник Nokia 2.2 за 100 евро

Компания HMD представила свой новый бюджетный смартфон Nokia 2.2. Новинка не может похвастаться мощными характеристиками. При этом она получила очень доступную цену – 99 евро.

Смартфон сертифицирован по программе Android One. Это означает, что новинка гарантированно будет получать обновления операционной системы Android в течение двух лет, и в течение трех лет – ежемесячные обновления безопасности.

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Характеристики. Новинка получила HD+ дисплей с диагональю 5,71 дюйма и соотношением сторон 19:9. Фронтальную камеру разместили в каплевидном вырезе.

За производительность отвечает 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22, работающий в паре с 2 или 3 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Nokia 2.2 получил приятный дизайн

Что касается основной камеры, то она представлена ​​одиночным модулем с разрешением 13 Mп и апертурой f/2.2. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Конечно, эффектных фото от этого смартфона ожидать не стоит. При этом производитель заверил, что качество ночных фотографий будет улучшено с помощью искусственного интеллекта. Для этого система будет делать несколько фотографий сцены, после чего объединять их в единый снимок.

Фишки. Nokia 2.2 получила съемную заднюю крышку. На выбор есть серая и черная задняя часть. При этом ее можно заменить на одну из панелей Xpress-on голубого, зеленого или розового цветов.

Цена и дата старта продаж. Стоимость Nokia 2.2 составит около 99 евро (3 тысячи гривен). Продажи в Индии стартуют 11 июня. Позже новинка появится и на европейском рынке.

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