Президент Индонезии решил заменить чиновников искусственным интеллектом

Президент Индонезии Джоко Видодо придумал оригинальный способ, чтобы побороть в стране коррупцию и лишнюю бюрократию. Он хочет заменить чиновников искусственным интеллектом.

Как передает ZME Science, таким образом президент хочет превратить страну в производителя высокотехнологичных товаров.

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В чем заключается идея

Президент решил заменить часть чиновников искусственным интеллектом. Правящая коалиция Видодо занимает 74% мест в индонезийском парламенте, поэтому любая инициатива президента будет одобрена.

Так, нейросеть может заменить чиновников, занимающихся регулированием бизнеса. Сейчас они состоят из четырех уровней, которые Видодо хочет сократить до двух. Использование искусственного интеллекта позволит заместить служащих, которые попали под сокращение.

Поэтому президент планирует, что реформа будет способствовать развитию бизнеса и поможет стране перейти от экспорта сырья к производству высокотехнологичных товаров.

Правда Видодо пока не уточняет, какие именно алгоритмы будет применять на замену чиновникам.

Как известно, серьезная проблема страны – это коррупция. Опросы показывают, что взятки берут около половины всех госслужащих.

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