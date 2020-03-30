Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу

Пожалуй, чаще всего для проведения видеоконференций используют Skype, однако существует множество других альтернативных платформ, которые ничем не хуже, а иногда даже лучше, чем Skype. В последнее время огромную популярность приобрело приложение Zoom и не зря. Рассказываем где его скачать, как настроить и использовать.

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Что такое Zoom

Zoom – это сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Организовать встречу может любой пользователь, создавший учетную запись. Бесплатная версия программы позволяет проводить видеоконференцию продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии сервис убрал это ограничение.

Кроме того стоимость платного тарифа c неограниченной длительностью конференций всех размеров и с количеством участников до 100 человек – 14.99 долларов в месяц. Есть тарифные планы и с другими условиями (бизнес, предприятия), но стоимость у них намного выше.

Zoom отлично подходит для видеоконференций, работы, индивидуальных и групповых занятий. Пользователи могут использовать приложение как на компьютере, так и на планшете и телефоне. К видеоконференции может подключиться любой пользователь через ссылку или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать перманентное ссылки, то есть для постоянных встреч в определенное время.

Где загрузить Zoom

Легко скачать программу можно на официальном сайте Zoom. Платформа доступна для операционных систем Windows, MacOS, Android и iOS и имеет плагин, который позволяет использовать Zoom прямо в веб-браузере Google Chrome и Mozilla Firefox.

Для вашего удобства вот прямые ссылки на загрузку программы из официального источника:

Как настроить программу

Zoom не требует особых настроек после установки. Все что требуется от пользователя перед началом работы – зарегистрировать учетную запись в программе. Это можно сделать несколькими способами:

Создать совершенно новый и уникальный аккаунт для Zoom на базе электронной почты

Привязать аккаунт Google к платформе Zoom;

Интегрировать аккаунт Zoom с учетной записью Facebook.

После этого вы попадете в главное окно программы, где можно начать новую видеоконференцию или присоединиться к уже существующей конференции по ID идентификатору (кстати, ваш личный ID идентификатор указан во вкладке Meeting вверху окна Zoom).



Главный экран Zoom / Скриншот

Основные экраны программы распределены по разделам:

Home – домашний экран для быстрого начала конференции или присоединения к уже существующему видеовызову:

Chat – окно чатов, где можно общаться с друзьями с помощью сообщений.

Meetings – здесь можно узнать личный Meeting ID, который необходим для присоединения к вашей конференции. Также здесь будут храниться записи видеозвонков, а еще здесь можно создать ссылку, по которой будет доступна видеоконференция.

Contacts – здесь хранятся все ваши контакты, которые вы можете отсортировать по разделам: работа, друзья, семья и прочее. Также здесь можно создать каналы – аналог чата, который также будет отображаться в соответствующей вкладке.

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Преимущества Zoom

Сейчас приложений, программ и платформ для видеоконференций очень много. Все они похожи между собой, однако, обладают характерными отличиями. Чем же отличается Zoom и почему он так популярен среди пользователей?

Отличная связь

Платформа работает действительно стабильно. Несмотря на большую нагрузку, которая сейчас вызвана большим количеством пользователей и бешеной их активностью, Zoom прекрасно справляется с обслуживанием всех видеоконференций.

Видео и аудио связь с каждым участником

Организатор конференции имеет возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников. Можно войти в конференцию в качестве участника с правами только для просмотра.

Демонстрация экрана со звуком

Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. Кроме того, можно делится не всем экраном, а лишь отдельными приложениями, например, включать демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем участникам возможность делиться экранами или же включить ограничение, чтобы делать это мог только организатор.

Интерактивная доска

В платформу встроена интерактивная доска, которую можно демонстрировать всем участникам видеоконференции. Такая опция будет удобной и незаменимой для обучения и при обсуждении рабочих моментов. Кроме того, есть возможность легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на интерактивную доску.

Запись видеоконференции

Можно производить запись видеосеанса как на компьютере, так и на облачном хранилище. Удобно, что можно настроить автовключение записи, а также ставить его на паузу.

Администрирование

Во время конференции можно назначить соорганизатора, у которого будут такие же возможности, как и у организатора видеоконференции: включать и выключать микрофон у отдельных пользователей, переименовывать видеочаты и делить их на комнаты.

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