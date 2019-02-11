Приложения шпионили за пользователями iPhone: появилась реакция Apple

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Приложения шпионили за пользователями iPhone
Приложения шпионили за пользователями iPhone / unsplash.com

В компании Apple оперативно отреагировали на скандал относительно подглядывания приложений за пользователями iPhone без разрешения самих владельцев смартфонов. Как сообщили в компании, они уже начали блокировать эти приложения.

Как пишет издание ТechСrunch, Apple уже предложила разработчикам удалить код (так называемая технология "воспроизведения сеанса"), который давал возможность записывать экран телефона. Если они этого не сделают, то приложения будут удалены из App Store.

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Самые известные компании из списка:

  1. Abercrombie & Fitch
  2. Hotels.com
  3. Air Canada
  4. Hollister
  5. Expedia
  6. Singapore Airlines

Также в Apple заявили, что защита конфиденциальности пользователей является первоочередной задачей экосистемы Apple.

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Теги: Apple iPhone Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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