Приват 24 подвергся существенным изменениям

Приложение "Приватбанка" – Приват 24 – получило обновленную версию. Среди главных нововведений – возможность добавить в сервис карты других банков. При этом будут доступны следующие услуги: перевод по счетам, пополнение мобильного, оплата коммуналки и прочие.

Об этом пишет ain.ua.

Также произошли изменения и во внешнем виде приложения. В обновленной версии акцент делают на счет – он выведен на главный экран, а просмотреть его можно свайпом.

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Другие нововведения Приват 24

Аналитика расходов; Шаблоны; Поиск по приложению.

Сейчас обновленная версия для пользователей не доступна. Приложения на iOS и Android в рамках бета-тестирования заработают в конце марта.

Также в "Приватбанке" говорят, что работают над интеграцией голосового помощника Google Assistant в Приват 24. По замыслу разработчиков, он должен рассказывать про курсы валют, количество средств на счете и тому подобное. Сейчас разработчики ждут, когда Google официально добавит поддержку украинского языка.



Теперь в Приват 24 можно добавлять карты других банков

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