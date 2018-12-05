Эксперты назвали лидеров по продажам смартфонов

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Продажи смартфонов Huawei значительно возросли
Продажи смартфонов Huawei значительно возросли / Gadgetbyte Nepal

По данным аналитиков Gartner, в третьем квартале 2018 года на рынке смартфонов больше всего продаж было у китайских компаний Huawei и Xiaomi. Также специалисты отметили, что гиганты Apple и Samsung не получили прироста в продажах.

Об этом сообщается на официальном сайте Gartner.

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В третьем квартале рынок смартфонов вырос только на 1,4%, в количественном соотношении производителям удалось продать 389 миллионов девайсов.

Apple почти осталась на месте – рост составил 0,7%. Продажи Samsung упали на 14% в годовом исчислении. Причиной этому стали слабые продажи флагманов Galaxy S9 и Galaxy Note 9, утверждают аналитики.


Продажи смартфонов Samsung снизились

Однако хорошие показатели у китайских производителей. К примеру, Huawei увеличила продажи на 43%, при этом китайский вендор в упор приблизился к Samsung. Эксперты утверждают, что за это стоит благодарить гаджеты суббренда Honor. По словам аналитиков, Huawei приложила немалые усилия на рынках Ближнего Востока, Азии и Тихого океана, а также Африки. Например, в Индии есть огромный рынок пользователей простых телефонов, которые массово покупают относительно доступные устройства бренда Honor.

Хотя у Samsung продажи падают, гигантские масштабы производства позволили компании все еще остаться лидером. Samsung продала в третьем квартале 73,36 миллиона гаджетов, хотя еще в прошлом году эта цифра достигала 85,605 миллиона.

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Huawei отчиталась о 52,218 миллиона (36,5 миллиона годом ранее). Apple демонстрирует показатель 45,74 миллиона (45,44 миллиона годом ранее). Xiaomi увеличила продажи с 26,85 миллиона до 33,219 миллиона. Четвертое место заняла еще одна китайская компания Oppo с показателями 30,563 миллиона (29,449 миллиона годом ранее).

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Теги: Техно Samsung Смартфоны IT-бизнес Huawei
Источник: Техно
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