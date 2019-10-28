Некоторые владельцы iPhone могут остаться без интернета

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Владельцы iPhone могут остаться без интернета – подробности
Владельцы iPhone могут остаться без интернета / product-test

Владельцы iPhone 5 рискуют остаться без доступа к интернету. Дело в том, что они не обновили операционную систему. Компания Apple уже разослала пользователям соответствующее предупреждение.

Как пишет bbc.com, iPhone 5 нужно успеть обновить операционную систему до конца недели.

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Детали. Владельцы iPhone 5 должны загрузить обновления операционной системы до iOS 10.3.4. на это они имеют срок до конца недели. Ведь с 3 ноября будут заблокированы некоторые функции, которые зависят от даты и времени.

То есть проблемы могут возникнуть с использованием веб-браузера, App Store, электронной почты и iCloud. Пользователи этих устройств уже получают сообщения с предупреждением.

Власники iPhone 5 ризикують залишитись без доступу до інтернету
Пользователи уже получают соответствующие предупреждения

Как известно, модель iPhone 5 является довольно стареньким смартфоном – его Apple представила в 2012 году. За все время продаж в мире iPhone 5 было приобретено более 70 миллионов этих устройств.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Apple iOS iPhone Смартфоны
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