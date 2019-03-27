Против законов физики: Huawei P30 Pro получила лучшую камеру на рынке

Эксперты протестировали камеру нового флагманского смартфона Huawei P30 Pro, и признали ее лучшей камерой на рынке. В рейтинге DXOMark основная камера флагманского смартфона набрала рекордные 112 баллов.

Как утверждают эксперты DXOMark, разработчики флагмана попытались "обойти законы физики".

Речь идет об установке длинного зум-объектива в тонкий корпус смартфона. Хотя разработчики использовали меньше, чем обычно, датчики изображения и продуманную конструкцию объектива. И другие производители сумели достичь 2-х или 3-х кратного коэффициента оптического увеличения в обычных смартфонах. Поэтому Huawei использует составленную оптику, чтобы преодолеть это ограничение.

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Датчик изображения расположен внутри телефона вертикально и направлен на объектив с оптической осью, проходящей вдоль корпуса телефона, а зеркало используется для отображения входящего света в объектив и на датчик.

Алгоритм глубокого обучения улучшает детализацию тонких рисунков и текстур — весьма впечатляющий результат, учитывая, что для достижения хороших результатов все функции автофокуса, баланса белого и других параметров изображения должны быть идеально синхронизированы,

— говорят эксперты.

Вместо традиционного RGB-сенсора в камере стоит RYB-датчик, основанный на составлении цвета из красного, желтого и голубого/синего. Компания утверждает, что желтый сенсор поглощает синий и красный свет, и дает суммарно больший поток света.

Характеристики камеры. Камера Huawei P30 Pro состоит из 4 модулей. Основная камера — это 40-мегапиксельная Leica Quad камера (f/1.8). Второй модуль является широкоугольным 20-мегапиксельным датчиком (f/2.2). Телекамера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f/3.4. Четвертым модулем стала ToF-камера для измерения расстояния до объекта.

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