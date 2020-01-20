Психиатра успешно заменили приложением в смартфоне

Трудно представить, что робот может эффективно заменить врача для пациента с расстройством психики. Однако эксперимент американских ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показал, что на некоторых этапах лечения это возможно уже сейчас, и такая схема работает очень эффективно. Среди прочего, такое общение нравится пациентам.

Суть эксперимента

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Команда разработала интерактивное голосовое приложение с использованием искусственного интеллекта под названием MyCoachConnect. Его научили анализировать и использовать собственные слова пациентов во время консультации.

Исследование продолжалось в течение 14 месяцев, а в эксперименте приняли участие 47 человек с тяжелыми психическими заболеваниями: шизофрения, биполярное расстройство и тяжелая депрессия.

На "консультации", которая проводилась 1-2 раза в неделю, робот по телефону ставил человеку несколько вопросов, "слушал" и записывал ответы. Пациенты отвечали на такие вопросы, как: "что вы делали в последние несколько дней", "что было особенно сложным в этот период", "какие события или ситуации помогали чувствовать себя радостным" и в таком духе. На каждый вопрос человек мог отвечать в течение нескольких минут.



Участники эксперимента чувствовали себя менее одинокими и более открытыми в общении с ИИ

Алгоритм MyCoachConnect очень хорошо отслеживал жалобы пациентов и в каждом случае оценивал изменчивость состояния по темпу речи и манере общения, заявили ученые.

Анализ искусственного интеллекта, по их мнению, был наравне с выводами врача.

Для пациентов такой формат также оказался привлекательным. Участники оценили простоту системы и отметили, что общение было более открытым чем с врачом и они чувствовали себя менее одинокими.

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