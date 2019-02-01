Puma выпустила кроссовки, которые зашнуровываются автоматически
Компания Puma представила новую модель кроссовок, которые могут самостоятельно зашнуроваться. Новинка получила название FI (Fit Intelligence).
Как пишет Engadget, Puma FI имеет в язычке встроенный моторчик, который отвечает за автоматическую шнуровку. Управлять процессом шнуровки можно с помощью тач-панели, расположенной на язычке.
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Чтобы затянуть шнурки владельцу нужно свайпнуть вверх, а чтобы ослабить – вниз. Также кроссовки имеют LED-индикатор, который показывает насколько сильно затянуты шнурки.
Умные кроссовки Puma: видео
Кроме того, зашнуровывать Puma FI можно с помощью смартфона. Для этого владельцу предварительно надо установить специальное приложение PUMATRAC. Пока приложение доступно лишь для пользователей iPhone. Версию для Android обещают выпустить в ближайшее время.
Цена вопроса. Эти умные кроссовки Puma Fi оценены в 330 долларов (9 200 гривен). Обувь поступит в продажу весной 2020 года.
Puma FI можно управлять смартфоном
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