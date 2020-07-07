Работа в IT: какие специалисты пользуются самым высоким спросом – инфографика
Как показывает ситуация на рынке IT, глубокая стадия кризиса в этой сфере была в апреле. При этом начиная с мая, рынок постепенно приходит в себя и наращивает обороты. Правда, что касается вакансий, то их количество все еще не достигла докризисных показателей.
Эксперты из профильного сервиса DOU проанализировали ситуацию в IT-сфере в июне.
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Вполне ожидаемо, наиболее безопасно кризис проходит для специалистов уровня senior – количество вакансий для этих работников в июне увеличилось на треть и достигло докризисных показателей.
Что касается начинающих, то ситуация вакансиями немного хуже, например 90 отзывов на одну вакансию Front-end с опытом до года.
Робота в IT: вакансии / инфографика: DOU
Вцелом, в июне было опубликовано 4245 вакансий. Это на 21% больше, чем в мае, хотя все еще на 5% меньше, чем в июне прошлого года.
Наибольший рост среди вакансий происходил в следующих категориях:
- Unity,
- React Native,
- Security,
- Design,
- Analyst,
- Node.js,
- DBA,
- SEO,
- ERP/CRM,
- Product Manager,
- Scala, PHP,
- Golang.
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При этом остаются еще направления, где вакансий и дальше не так много. Это следующие категории:
- Java (-32%),
- Sysadmin (-31%),
- .NET (-24%).
Еще один интересный факт, количество вакансий, предлагающих удаленную работу – бьют рекорды. Конечно, это связано с ситуацией с пандемией – рынок адаптируется к новым условиям.