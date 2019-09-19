Работа в IT: самые эффективные каналы для поиска работы

Популярный сервис для программистов DOU провел опрос о поиске работы IT специалистов и определили самые популярные источники для поиска робот в сфере IT.

В опросе DOU приняли участие 4008 респондентов.

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Так, самыми результативными каналами для поиска работы в IT оказались личные рекомендации: 26% опрошенных ответили, что нашли место работы по рекомендации друга или коллеги.

Еще 4% респондентов рассказали, что их пригласил знакомый рекрутер. Следующим по результативности стал сервис LinkedIn: с помощью этой соцсети трудоустроились 16% опрошенных.

Где искать работу в IT

Специализированный сайт для поиска работы в IT "Джини" помог найти работу 12% опрошенных. А с помощью сайта DOU, где тоже есть рубрика о поиске работы, нашли работу 10% респондентов.

Далее в рейтинге идут сайты для поиска работы Work.ua и Rabota.ua – по 7% голосов каждый.

Курсы и учебные центры при компании предоставили работу 6% опрошенных. Еще 6% нашли работу, отправив резюме на сайт компании. А 2% ответили, что с ними связался незнакомый рекрутер с приглашением на работу через скайп, личную почту или с помощью телефонного звонка.

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