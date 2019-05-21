Раскрыли цену и особенности новых видеокарт AMD Navi

Представители компании Sapphire раскрыли некоторые подробности о видеокартах AMD на базе 7-нанометровых графических процессоров Navi. Заметим, Sapphire – один из ключевых партнеров "красных" в области графических карт.

Когда анонсируют новые видеокарты? Как сообщает ресурс VideoCardz, согласно сделанным заявлениям, предварительный анонс GPU поколения Navi действительно состоится 27 мая во время выступления главы AMD Лизы Су на открытии выставки Computex 2019.

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Благодаря этому производители карт смогут открыто продемонстрировать свои перспективные изделия на их основе на своих стендах. Однако продажи видеокарт на базе новых GPU компании AMD начнутся только после 7 июля.

Цены новых видеокарт. Кроме того, были названы цены двух версий Navi, которые будут представлены на следующей неделе. Старшая видеокарта, призванная конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 2070, получит рекомендованную стоимость на уровне 499 долларов (около 13 000 гривен), в то время как более простая версия Navi, нацеленная на соперничество с NVIDIA GeForce RTX 2060, будет оценена в 399 долларов (около 10 500 гривен).



Дорожная карта AMD

Аппаратное ускорение трассировки лучей. Кроме того, представитель Sapphire подтвердил отсутствие среди возможностей Navi любых функций для аппаратного ускорения трассировки лучей.

Это означает, что достаточно высокие цены будущих видеокарт AMD будут оправдывать более убедительным уровнем производительности в сравнении с близкими по стоимости предложениями компании NVIDIA.

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Опровергнутые слухи. Вместе с этим представителем Sapphire была опровергнута информация о существовании проекта "большого Navi" – высокопроизводительной видеокарты, которая имеет около 5120 шейдерных процессоров.

Это означает, что флагманом в модельном ряду видеокарт AMD и во второй половине этого года останется Radeon VII, а среди предложений нового поколения следует ожидать исключительно продукты низшего класса на базе процессоров Navi 10 и Navi 12.

Модификации новых видеокарт. В беседе сотрудник Sapphire также успел пообещать, что на основе графических процессоров Navi компания обязательно выпустит видеокарты серии Toxic с жидкостным охлаждением.

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