Razer увольняет сотрудников: к чему это может привести

30 Читати новину українською
Razer увольняет сотрудников
Razer увольняет сотрудников / Фото из открытых источников

Компания Razer объявила о закрытии своего магазина Razer Game Store. Теперь стало известно, что производитель игровой продукции уволил разработчиков с мобильного подразделения, занимающегося выпуском смартфона Razer Phone.

По данным источников, разработчики доводят до ума обновление для смартфона Razer Phone 2, а будущее третье поколение Razer Phone отменили.

Читайте также: Razer прекращает работу своего магазина Razer Game Store

Потом сама Razer уточнила, что она не отказывалась от Razer Phone 3. А увольнения коснулись только 30 человек или 2% всего персонала, в том числе и нескольких из мобильного подразделения.

Razer Phone 2

Razer Phone 2

В рамках реорганизации также были осуществлены некоторые переводы работников с мобильного подразделения на новые проекты. Также компания подчеркнула, что смартфон Razer Phone 2 останется в продаже и будет поддерживаться.

Как мы видим, ситуация пока неясна и нам остается только ждать развития событий.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
сегодня
73464
Теги: Техно Смартфоны Игры
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где смотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2019
сегодня 19:07 Где смотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2019
300
Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена
сегодня 13:03 Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена
137
Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
19 февраля 18:04 Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
Блог Соцмережі 137
Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
17 февраля 20:04 Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
538
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 328
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 422
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук