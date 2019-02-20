Razer увольняет сотрудников: к чему это может привести

Компания Razer объявила о закрытии своего магазина Razer Game Store. Теперь стало известно, что производитель игровой продукции уволил разработчиков с мобильного подразделения, занимающегося выпуском смартфона Razer Phone.

По данным источников, разработчики доводят до ума обновление для смартфона Razer Phone 2, а будущее третье поколение Razer Phone отменили.

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Потом сама Razer уточнила, что она не отказывалась от Razer Phone 3. А увольнения коснулись только 30 человек или 2% всего персонала, в том числе и нескольких из мобильного подразделения.

Razer Phone 2

В рамках реорганизации также были осуществлены некоторые переводы работников с мобильного подразделения на новые проекты. Также компания подчеркнула, что смартфон Razer Phone 2 останется в продаже и будет поддерживаться.

Как мы видим, ситуация пока неясна и нам остается только ждать развития событий.

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