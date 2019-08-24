Разработали киберобувь, чтобы бегать в виртуальной реальности: видео

Австрийские разработчики создали обувь, позволяющую управлять ногами в виртуальной реальности. Устройство называется Cybershoes. Его одевают на ноги и оно оснащено датчиками, которые отслеживает движения человека и переносят их в игру.

Как пишет thenextweb.com, для управления устройством пользователю нужно сидеть на крутящемся стуле. Стоять или ходить в этой обуви нельзя.

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В комплект Cybershoes входит специальный коврик, который помогает транслировать движение.

С чем работает? Обувь Cybershoes совместима с технологией Steam VR, поэтому ее можно сочетать с шлемами виртуальной реальности от Oculus, HTC, Pimax и другими. Поэтому ее пользователи смогут пробежаться по Skyrim, Fallout и другим играм, которые поддерживают виртуальную реальность.

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Создатели также утверждают, что использование такой обуви можно расценивать как занятия спортом, только этот процесс значительно приятнее.

Цена вопроса. Набор Cybershoes оценен в 360 евро (10 тысяч гривен): в него входит коврик и сама обувь. При этом за версию со стулом придется заплатить от 450 (12 600 гривен) до 1170 евро (32 700 гривен).

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