Redmi готовит новый смартфон: характеристики и цена будущей новинки

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Redmi готовит новый смартфон
Redmi готовит новый смартфон / GSMinfo

Только недавно прошла презентация смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, но бренд Redmi готовит анонс следующего устройства. Генеральный директор Redmi Лю Вейбин раскрыл характеристики неанонсированного смартфона.

Основные характеристики. Устройство получит дисплей с разрешением 720p, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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Также в качестве метода идентификации пользователя новинке достанется сканер отпечатков пальцев.

Но самое интересное в неанонсированной модели – аккумулятор. Его емкость составит 5000 мАч, и он будет поддерживать быструю 18-ваттную зарядку. Учитывая скромное разрешение дисплея и то, что гаджет позиционируется как бюджетный, работать он может очень долго.

Дата выхода и цена. Вероятно, под это описание подходит смартфон Redmi 8 / 8A. А свидетельствует об этом ценник в 125 долларов (около 3 200 гривен). О сроках релиза новинки пока ничего не известно.

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Теги: Цены Новости Техно Техно Смартфоны Redmi
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